Сафонова Дарья Лазаревна 1742 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафонова Дарья Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Назар Автономович

Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Сафонов Григорий Назарович

Отец ребёнка: Сафонов Назар Автономович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Сафонов Андрей Назарович

Отец ребёнка: Сафонов Назар Автономович

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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