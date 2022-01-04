Сафонова Дарья Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Сафонов Григорий Назарович
Отец ребёнка: Сафонов Назар Автономович
Рождение ребёнка
1783 ст.
Отец ребёнка: Сафонов Назар Автономович
Смерть
Неизвестно