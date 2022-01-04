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Сафонов Назар Автономович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купенской округи Воронежского наместничества.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Дарья Лазаревна

Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Сафонов Григорий Назарович

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Лазаревна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Сафонов Евтихий Назарович

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Сафонов Андрей Назарович

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Лазаревна

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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