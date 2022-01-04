Сафонов Назар Автономович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купенской округи Воронежского наместничества.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафонова Дарья Лазаревна
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Сафонов Григорий Назарович
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Лазаревна
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Сафонов Евтихий Назарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783 ст.
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Лазаревна
Смерть
Неизвестно