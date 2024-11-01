Савков Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1969
Дата смерти?.11.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1969
Он же: https://familio.org/persons/a3cf4776-515b-42ee-ba66-bd9d6b60c459
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.2024
Похороны
15.11.2024