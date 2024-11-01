Савков Александр Гаврилович 08.06.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савков Александр Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1969

Дата смерти

?.11.2024

Пол

Мужской

Отец

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1969

Отец: Савков Гаврил

Мать: Савкова (Захарова) Клавдия Николаевна

Он же: https://familio.org/persons/a3cf4776-515b-42ee-ba66-bd9d6b60c459
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
?.11.2024
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
15.11.2024
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область

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