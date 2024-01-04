Савкова (Захарова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкова (Захарова) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

?.02.1937

Дата смерти

Около 2017

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1937

Отец: Захаров Николай Григорьевич

Мать: Захарова Екатерина Федоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Савков Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Савков Гаврил

Рождение ребёнка
14.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савков Гаврил

Рождение ребёнка
08.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савков Гаврил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савков Гаврил

Развод
Неизвестно

Муж: Савков Гаврил

Смерть
Около 2017
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