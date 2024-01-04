Савкова (Захарова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения?.02.1937
Дата смертиОколо 2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1937
Рождение ребёнка
1958
Сын: Савков Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Савков Гаврил
Рождение ребёнка
14.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савков Гаврил
Рождение ребёнка
08.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савков Гаврил
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савков Гаврил
Развод
Неизвестно
Муж: Савков Гаврил
Смерть
Около 2017