Захарова (Суворова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Суворова) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.11.1914

Дата смерти

26.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1914

Отец: Суворов Федор / Феодор Владимирович

Мать: Суворова Варнаева (Ефремова) Фекла Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата рождения по старому стилю - 16.11.1914 дата крещения - 17.11.1914 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирской губернии Восприемники: крестьянские дети с. Рождествина Е... Показать все
Место жительства
С 29.11.1914 по 26.03.2004
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.12.1936

Муж: Захаров Николай Григорьевич

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
иные сведения: - жениху - 25 лет - невесте - 22 года - в браке не состояли - общих детей нет - жених - стрелочник ст.Шушково - невеста - колхозница к-за "Рождествено" Источник: актовая запись №34 от ... Показать все
Рождение ребёнка
?.02.1937

Дочь: Савкова (Захарова) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Григорьевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.09.1939

Дочь: Кротова (Захарова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Григорьевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.08.1949

Сын: Захаров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Григорьевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Николай Григорьевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.03.2004
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
место смерти - г.Александров Владимирская обл. причина - атеросклеротический кардиосклероз Источник: актовая запись № 10 от 29.03.2004 составлена Администрация Смоленского сельского округа Переславск... Показать все
Похороны
2004
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Похоронена на сельском кладбище.

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