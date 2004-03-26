Захарова (Суворова) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения29.11.1914
Дата смерти26.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
29.11.1914
дата рождения по старому стилю - 16.11.1914 дата крещения - 17.11.1914 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирской губернии Восприемники: крестьянские дети с. Рождествина Е... Показать все
Место жительства
С 29.11.1914 по 26.03.2004
Бракосочетание
18.12.1936
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
иные сведения: - жениху - 25 лет - невесте - 22 года - в браке не состояли - общих детей нет - жених - стрелочник ст.Шушково - невеста - колхозница к-за "Рождествено" Источник: актовая запись №34 от ... Показать все
Рождение ребёнка
?.02.1937
Дочь: Савкова (Захарова) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
06.09.1939
Дочь: Кротова (Захарова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
02.08.1949
Сын: Захаров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
20.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Николай Григорьевич
Смерть
26.03.2004
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
место смерти - г.Александров Владимирская обл. причина - атеросклеротический кардиосклероз Источник: актовая запись № 10 от 29.03.2004 составлена Администрация Смоленского сельского округа Переславск... Показать все
Похороны
2004
Похоронена на сельском кладбище.