Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1881 ст.
Дочь: (Зыкова) ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА
Отец ребёнка: Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ
Рождение ребёнка
17.07.1886 ст.
Дочь: (Зыкова) МАРИЯ ПАВЛОВНА
Отец ребёнка: Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ
Рождение ребёнка
06.01.1888
Сын: Зыков ИВАН ПАВЛОВИЧ
Отец ребёнка: Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ
Рождение ребёнка
30.04.1893 ст.
Отец ребёнка: Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ
Смерть
Неизвестно