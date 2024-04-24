Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ

Рождение ребёнка
19.10.1881 ст.

Дочь: (Зыкова) ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА

Отец ребёнка: Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1886 ст.

Дочь: (Зыкова) МАРИЯ ПАВЛОВНА

Отец ребёнка: Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1888

Сын: Зыков ИВАН ПАВЛОВИЧ

Отец ребёнка: Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.04.1893 ст.

Сын: Зыков Николай Павлович

Отец ребёнка: Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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