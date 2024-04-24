Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков КАЛИСТРАТ АНДРЕЕВ

Мать: Зыкова (Тимохова) ГЛАФИРА ВАСИЛЬЕВА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
19.10.1881 ст.

Дочь: (Зыкова) ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА

Мать ребёнка: Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.

Сын: Зыков Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1886 ст.

Дочь: (Зыкова) МАРИЯ ПАВЛОВНА

Мать ребёнка: Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1888

Сын: Зыков ИВАН ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.04.1893 ст.

Сын: Зыков Николай Павлович

Мать ребёнка: Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1897
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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