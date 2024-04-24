Зыков ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1897
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1881 ст.
Дочь: (Зыкова) ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА
Мать ребёнка: Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.
Сын: Зыков Петр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1886 ст.
Дочь: (Зыкова) МАРИЯ ПАВЛОВНА
Мать ребёнка: Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
06.01.1888
Сын: Зыков ИВАН ПАВЛОВИЧ
Мать ребёнка: Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
30.04.1893 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Жена Павла (Кукаркина) ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
Смерть
1897