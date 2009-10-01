Киреева (Арсланбаева) Факиля Гумаровна
Место рожденияд.Биккузино, Юмагузинский район
Дата рождения11.07.1911
Дата смерти01.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киреев Ягуда Абдулнагимович
Рождение ребёнка
01.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киреев Ягуда Абдулнагимович
Смерть
01.10.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно