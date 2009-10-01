Киреева (Арсланбаева) Факиля Гумаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Арсланбаева) Факиля Гумаровна

Место рождения

д.Биккузино, Юмагузинский район

Дата рождения

11.07.1911

Дата смерти

01.10.2009

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911

Отец: Арсланбаев Гумар Абдрафикович

Мать: Арсланбаева (Калимуллина) Камария Хаммадовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Ягуда Абдулнагимович

Рождение ребёнка
10.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Ягуда Абдулнагимович

Рождение ребёнка
01.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Ягуда Абдулнагимович

Смерть
01.10.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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