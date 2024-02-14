Киреев Ягуда Абдулнагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Ягуда Абдулнагимович

Место рождения

д.Сергеево Мелеузовский район

Дата рождения

12.03.1912

Дата смерти

15.05.1989

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: Киреев Абдулнагим

Мать: Киреева Гафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева (Арсланбаева) Факиля Гумаровна

Рождение ребёнка
10.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киреева (Арсланбаева) Факиля Гумаровна

Рождение ребёнка
01.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киреева (Арсланбаева) Факиля Гумаровна

Смерть
15.05.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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