Киреев Ягуда Абдулнагимович
Место рожденияд.Сергеево Мелеузовский район
Дата рождения12.03.1912
Дата смерти15.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912
Отец: Киреев Абдулнагим
Мать: Киреева Гафия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киреева (Арсланбаева) Факиля Гумаровна
Рождение ребёнка
01.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киреева (Арсланбаева) Факиля Гумаровна
Смерть
15.05.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно