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Арсланбаев Гумар Абдрафикович

Место рождения

д.Сургуяз, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

17.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Арсланбаев Абдрафик

Мать: Арсланбаева Багида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсланбаева (Калимуллина) Камария Хаммадовна

Рождение ребёнка
11.07.1911

Дочь: Киреева (Арсланбаева) Факиля Гумаровна

Мать ребёнка: Арсланбаева (Калимуллина) Камария Хаммадовна

Рождение ребёнка
02.12.1917

Сын: Арсланбаев Ситдик Гумарович

Мать ребёнка: Арсланбаева (Калимуллина) Камария Хаммадовна

Смерть
17.05.1956
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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