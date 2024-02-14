Арсланбаев Гумар Абдрафикович
Место рожденияд.Сургуяз, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения1880
Дата смерти17.05.1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Арсланбаев Абдрафик
Мать: Арсланбаева Багида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1911
Дочь: Киреева (Арсланбаева) Факиля Гумаровна
Мать ребёнка: Арсланбаева (Калимуллина) Камария Хаммадовна
Рождение ребёнка
02.12.1917
Сын: Арсланбаев Ситдик Гумарович
Мать ребёнка: Арсланбаева (Калимуллина) Камария Хаммадовна
Смерть
17.05.1956
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно