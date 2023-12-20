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Степанов Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1902

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1902

Отец: Степанов Андрей Никитич

Мать: Степанова (Киселева) Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова (Нечаева) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
01.10.1930

Сын: Степанов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Степанова (Нечаева) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
02.02.1941

Дочь: Степанова Нина Павловна

Мать ребёнка: Степанова (Нечаева) Лидия Васильевна

Смерть
?.09.1941

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