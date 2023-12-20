Степанов Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1902
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1930
Сын: Степанов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Степанова (Нечаева) Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
02.02.1941
Дочь: Степанова Нина Павловна
Мать ребёнка: Степанова (Нечаева) Лидия Васильевна
Смерть
?.09.1941