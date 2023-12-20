Степанова (Нечаева) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1902
Дата смерти20.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1930
Сын: Степанов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Степанов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1941
Дочь: Степанова Нина Павловна
Отец ребёнка: Степанов Павел Андреевич
Смерть
20.09.1984