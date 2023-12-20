Степанова (Нечаева) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Нечаева) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1902

Дата смерти

20.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1902

Отец: Нечаев Василий Петрович

Мать: Нечаева (Чернышева) Ольга Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
01.10.1930

Сын: Степанов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Степанов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1941

Дочь: Степанова Нина Павловна

Отец ребёнка: Степанов Павел Андреевич

Смерть
20.09.1984

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