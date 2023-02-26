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Балин Фёдор Косьмин

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1879

Отец: Балин Косьма Иванов

Мать: Балина Елена (Савельева)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Балина Ирина Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Балин Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Балина Ирина Семёнова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1901

Сын: Балин Александр Фёдоров

Мать ребёнка: Балина Ирина Семёнова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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