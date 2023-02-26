Балин Фёдор Косьмин
Место рождения
Дата рождения26.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1879
Отец: Балин Косьма Иванов
Мать: Балина Елена (Савельева)
Бракосочетание
04.02.1898
Жена: Балина Ирина Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Балин Андрей Фёдоров
Мать ребёнка: Балина Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
08.08.1901
Мать ребёнка: Балина Ирина Семёнова
Смерть
Неизвестно