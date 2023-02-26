Балина Ирина Семёнова
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1898
Муж: Балин Фёдор Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Балин Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Балин Фёдор Косьмин
Рождение ребёнка
08.08.1901
Отец ребёнка: Балин Фёдор Косьмин
Смерть
Неизвестно