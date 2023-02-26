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Балина Ирина Семёнова

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Семён

Мать: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Балин Фёдор Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Балин Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Балин Фёдор Косьмин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1901

Сын: Балин Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Балин Фёдор Косьмин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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