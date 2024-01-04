Бакунина (Щулепникова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Спас-Нозога, Нерехтовский уезд, Костромская губерния, Российская империя. Отец: Александр Сергеевич Щулепников [Щулепниковы]
Бракосочетание
10.01.1838
Рождение ребёнка
20.11.1838
Дочь: Оленина (Бакунина) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Бакунин Александр Павлович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Упоминание
1848
Тверь, город Тверь, Тверская область
Родился сын: Александр Александрович Бакунин [Бакунины], умер в 1849 в Твери, не прожил и года.
Место жительства
1862
Летом уезжает в Ниццу из-за ухудшения здоровья мужа. 25 августа (6 сентября) 1862 муж умирает там же, завещая похоронить себя рядом с первой женой (Анной Борисовной Зеленской) в Москве, на кладбище Но... Показать все
Смерть
1871
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в Москве, на кладбище Новодевичьего монастыря.