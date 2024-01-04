Бакунина (Щулепникова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакунина (Щулепникова) Мария Александровна

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Место рождения

Райково, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Райково, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Спас-Нозога, Нерехтовский уезд, Костромская губерния, Российская империя. Отец: Александр Сергеевич Щулепников [Щулепниковы]
Бракосочетание
10.01.1838

Муж: Бакунин Александр Павлович

Райково, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.11.1838

Дочь: Оленина (Бакунина) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Бакунин Александр Павлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Упоминание
1848
Тверь, город Тверь, Тверская область
Родился сын: Александр Александрович Бакунин [Бакунины], умер в 1849 в Твери, не прожил и года.
Место жительства
1862
Летом уезжает в Ниццу из-за ухудшения здоровья мужа. 25 августа (6 сентября) 1862 муж умирает там же, завещая похоронить себя рядом с первой женой (Анной Борисовной Зеленской) в Москве, на кладбище Но... Показать все
Смерть
1871
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в Москве, на кладбище Новодевичьего монастыря.

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