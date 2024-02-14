Иванова (Ширняева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ширняева) Татьяна Михайловна

Место рождения

с.Глинка,Советского района,Алтайского края

Дата рождения

19.05.1930

Дата смерти

29.04.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

195 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.195

Дочь: Дробина (Иванова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение
19.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Смерть
29.04.1992

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