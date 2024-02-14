Иванова (Ширняева) Татьяна Михайловна
Место рожденияс.Глинка,Советского района,Алтайского края
Дата рождения19.05.1930
Дата смерти29.04.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.195
Дочь: Дробина (Иванова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение
19.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Смерть
29.04.1992