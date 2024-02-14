Дробина (Иванова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробина (Иванова) Вера Ивановна

Место рождения

г.Новоалтайск Алтайского края

Дата рождения

04.01.195

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.195

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Иванова (Ширняева) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дробина) Анна Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2018
Причина смерти: Болезнь

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