Дробина (Иванова) Вера Ивановна
Место рожденияг.Новоалтайск Алтайского края
Дата рождения04.01.195
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.195
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дробина) Анна Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2018
Причина смерти: Болезнь