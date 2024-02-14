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Иванов Иван Иванович

Место рождения

с.Алтайское,Алтайского района,Алтайского края

Дата рождения

10.08.1929

Дата смерти

06.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

195 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.195

Дочь: Дробина (Иванова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Иванова (Ширняева) Татьяна Михайловна

Рождение
10.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Ширняева) Татьяна Михайловна

Смерть
06.10.1980

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