Иванов Иван Иванович
Место рожденияс.Алтайское,Алтайского района,Алтайского края
Дата рождения10.08.1929
Дата смерти06.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.195
Дочь: Дробина (Иванова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Иванова (Ширняева) Татьяна Михайловна
Рождение
10.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Ширняева) Татьяна Михайловна
Смерть
06.10.1980