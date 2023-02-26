Нил Иванов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Иван ст
Мать: Акилина Лаврентиева
Бракосочетание
09.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1900
Дочь: Анна Нилова
Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Елизавета Нилова
Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: Марфа Нилова
Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова
Рождение ребёнка
15.01.1907
Сын: Павел Нилов
Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова
Рождение ребёнка
24.09.1910
Дочь: Ефросиния Нилова
Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Александр Нилов
Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова
Рождение ребёнка
06.12.1915
Сын: Николай Нилов
Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова
Смерть
Неизвестно