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Нил Иванов

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Иван ст

Мать: Акилина Лаврентиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1897

Жена: (Андреева) Акилина Мартинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1900

Дочь: Анна Нилова

Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Елизавета Нилова

Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Марфа Нилова

Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Павел Нилов

Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1910

Дочь: Ефросиния Нилова

Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Александр Нилов

Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1915

Сын: Николай Нилов

Мать ребёнка: (Андреева) Акилина Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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