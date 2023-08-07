Шулепова (Зизганова) Галина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Зизганова) Галина Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974

Отец: Зизганов Вячелав Иосифович

Мать: Потапова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
12.12.1994

Дочь: Арапова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Шулепов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулепов Александр Николаевич

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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