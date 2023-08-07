Шулепова (Зизганова) Галина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974
Рождение ребёнка
12.12.1994
Дочь: Арапова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Шулепов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
07.04.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулепов Александр Николаевич
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми