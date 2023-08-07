Шулепов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулепов Александр Николаевич

Шулепов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1994

Дочь: Арапова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Шулепова Галина Вячеславовна

Рождение ребёнка
07.04.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шулепова Галина Вячеславовна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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