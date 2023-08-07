Шулепов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1994
Дочь: Арапова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Шулепова Галина Вячеславовна
Рождение ребёнка
07.04.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шулепова Галина Вячеславовна
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми