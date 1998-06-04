Потапова (Осипова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Осипова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1948

Дата смерти

04.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1948

Отец: Осипов Григорий

Мать: Осипова Марфида Алексеевна

Рождение ребёнка
20.12.1971

Сын: Зизганов Анатолий Вячеславович

Отец ребёнка: Зизганов Вячелав Иосифович

Рождение ребёнка
31.07.1974

Дочь: Шулепова Галина Вячеславовна

Отец ребёнка: Зизганов Вячелав Иосифович

Рождение ребёнка
10.03.1978

Сын: Зизганов Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Зизганов Вячелав Иосифович

Рождение ребёнка
29.05.1978

Дочь: Пунегова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Потапов Николай

Корольки, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.04.1980

Сын: Зизганов Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Зизганов Вячелав Иосифович

Рождение ребёнка
16.03.1984

Дочь: Зизганова Марина Вячеславовна

Отец ребёнка: Зизганов Вячелав Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Николай

Смерть
04.06.1998
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