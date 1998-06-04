Потапова (Осипова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1948
Дата смерти04.06.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1948
Отец: Осипов Григорий
Рождение ребёнка
20.12.1971
Сын: Зизганов Анатолий Вячеславович
Отец ребёнка: Зизганов Вячелав Иосифович
Рождение ребёнка
31.07.1974
Дочь: Шулепова Галина Вячеславовна
Отец ребёнка: Зизганов Вячелав Иосифович
Рождение ребёнка
10.03.1978
Сын: Зизганов Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Зизганов Вячелав Иосифович
Рождение ребёнка
29.05.1978
Дочь: Пунегова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Потапов Николай
Корольки, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.04.1980
Сын: Зизганов Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Зизганов Вячелав Иосифович
Рождение ребёнка
16.03.1984
Дочь: Зизганова Марина Вячеславовна
Отец ребёнка: Зизганов Вячелав Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапов Николай
Смерть
04.06.1998