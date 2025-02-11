Редков Федор Федотович 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Редков Федор Федотович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1801, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 01.07.1874, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Енотов Федот Иванович1783 г.р.
Мать
Енотова Мария1781 г.р.
Дети
Варвара Федоровна04.12.1828 г.р.
Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Енотов Федот Иванович

Мать: Енотова Мария

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Рождение ребёнка
04.12.1828

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.08.1833

Дочь: (Наталья Федоровна) Татьяна Татьяна/ Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.02.1849

Сын: Рядков? Архип Федорович

Мать ребёнка: Анна Павловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
01.07.1874
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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