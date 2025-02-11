Редков Федор Федотович
мужской, родился 1801, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 01.07.1874, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕнотов Федот Иванович1783 г.р.
МатьЕнотова Мария1781 г.р.
Дети
Варвара Федоровна04.12.1828 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Енотов Федот Иванович
Мать: Енотова Мария
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
04.12.1828
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
25.08.1833
Дочь: (Наталья Федоровна) Татьяна Татьяна/ Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
13.02.1849
Мать ребёнка: Анна Павловна
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
01.07.1874