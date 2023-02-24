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Рядков? Архип Федорович
Рядков? Архип Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
1850
Пол
Мужской
Отец
Редков Федор Федотович
1801 г.р.
Мать
Анна Павловна
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Редков Федор Федотович
Мать:
Анна Павловна
Смерть
1850
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