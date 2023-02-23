Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти03.05.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Редков Федор Федотович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Редков Федор Федотович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Редков Федор Федотович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Редков Федор Федотович
Смерть
03.05.1864