Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

03.05.1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Редков Федор Федотович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Редков Федор Федотович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Редков Федор Федотович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Рядков? Архип Федорович

Отец ребёнка: Редков Федор Федотович

Смерть
03.05.1864
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