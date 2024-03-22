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Кирпищиков Максим Нестерович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Кирпищиков Нестор Иванович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Кирпищикова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Кирпищикова Евдокия Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кирпищикова Федор Максимович

Мать ребёнка: Кирпищикова Евдокия Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 17об
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кирпищиков Лукиан Максимович

Мать ребёнка: Кирпищикова Евдокия Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 17об
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кирпищикова Настасья Максимовна

Мать ребёнка: Кирпищикова Евдокия Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпищикова Евдокия Савельевна

Смерть
Неизвестно
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