Кирпищиков Максим Нестерович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Кирпищиков Нестор Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Кирпищикова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Кирпищикова Евдокия Савельевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кирпищикова Федор Максимович
Мать ребёнка: Кирпищикова Евдокия Савельевна
ГАСО, 24-25-330, 17об
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кирпищиков Лукиан Максимович
Мать ребёнка: Кирпищикова Евдокия Савельевна
ГАСО, 24-25-330, 17об
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кирпищикова Настасья Максимовна
Мать ребёнка: Кирпищикова Евдокия Савельевна
ГАСО, 24-25-330, 18л
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно