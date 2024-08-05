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Кирпищикова Федор Максимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кирпищиков Максим Нестерович

Мать: Кирпищикова (Горбунова) Евдокия Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 17об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпищикова Матрона

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кирпищиков Василий Федорович

Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 25об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Калинина (Кирпищикова) Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Закорюкина (Кирпищикова) Ксенья Федоровна

Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Кирпищикова) Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кирпищиков Иван Федорович

Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 25об
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кирпищиков Павел Федорович

Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-36об
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Кирпищикова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-37л
Смерть
Неизвестно

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