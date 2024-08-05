Кирпищикова Федор Максимович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
ГАСО, 24-25-330, 17об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирпищикова Матрона
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кирпищиков Василий Федорович
Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона
ГАСО, рев1834, 25об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Калинина (Кирпищикова) Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Закорюкина (Кирпищикова) Ксенья Федоровна
Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Кирпищикова) Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кирпищиков Иван Федорович
Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона
ГАСО, рев1834, 25об
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кирпищиков Павел Федорович
Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона
ГАСО, 179-1-213-36об
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Кирпищикова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Кирпищикова Матрона
ГАСО, 179-1-213-37л
Смерть
Неизвестно