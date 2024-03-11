Кирпищикова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпищикова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кирпищиков Василий Федорович

Отец ребёнка: Кирпищикова Федор Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 25об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Кирпищикова Федор Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксенья Федоровна

Отец ребёнка: Кирпищикова Федор Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Кирпищикова Федор Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кирпищиков Иван Федорович

Отец ребёнка: Кирпищикова Федор Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 25об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпищикова Федор Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 26л
Смерть
Неизвестно
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