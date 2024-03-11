Кирпищикова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кирпищиков Василий Федорович
Отец ребёнка: Кирпищикова Федор Максимович
ГАСО, рев1834, 25об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Кирпищикова Федор Максимович
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксенья Федоровна
Отец ребёнка: Кирпищикова Федор Максимович
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Кирпищикова Федор Максимович
ГАСО, рев1834, 26л
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кирпищиков Иван Федорович
Отец ребёнка: Кирпищикова Федор Максимович
ГАСО, рев1834, 25об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 26л
Смерть
Неизвестно