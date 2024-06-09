Юрлова (Зотова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрлова (Зотова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Потлов Зот Николаев

Мать: Потлова Матрена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрлова) Наталья

Отец ребёнка: Юрлов Софрон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрлова) Анна

Отец ребёнка: Юрлов Софрон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрлова) Мария

Отец ребёнка: Юрлов Софрон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрлов Софрон

Рождение ребёнка
1859

Сын: Юрлов Василий Софронович

Отец ребёнка: Юрлов Софрон

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1861

Сын: Юрлов Алексей Софронович

Отец ребёнка: Юрлов Софрон

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Юрлов Иван Софронович

Отец ребёнка: Юрлов Софрон

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Юрлов Александр Софронович

Отец ребёнка: Юрлов Софрон

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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