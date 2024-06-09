Юрлова (Зотова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Потлов Зот Николаев
Мать: Потлова Матрена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрлова) Наталья
Отец ребёнка: Юрлов Софрон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрлова) Анна
Отец ребёнка: Юрлов Софрон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрлова) Мария
Отец ребёнка: Юрлов Софрон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрлов Софрон
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Юрлов Софрон
Рождение ребёнка
02.02.1861
Отец ребёнка: Юрлов Софрон
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Юрлов Софрон
Рождение ребёнка
1881
Сын: Юрлов Александр Софронович
Отец ребёнка: Юрлов Софрон
Смерть
Неизвестно