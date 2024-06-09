Юрлов Софрон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрлов Софрон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

11.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Юрлов Спиридон Ефимович

Мать: Степанида Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрлова) Наталья

Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрлова) Анна

Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрлова) Мария

Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрлова (Зотова) Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Юрлов Василий Софронович

Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1861

Сын: Юрлов Алексей Софронович

Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Юрлов Иван Софронович

Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Юрлов Александр Софронович

Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.06.1907

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