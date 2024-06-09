Юрлов Софрон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти11.06.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Юрлов Спиридон Ефимович
Мать: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрлова) Наталья
Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрлова) Анна
Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрлова) Мария
Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья
Рождение ребёнка
02.02.1861
Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья
Рождение ребёнка
1881
Сын: Юрлов Александр Софронович
Мать ребёнка: Юрлова (Зотова) Прасковья
Смерть
11.06.1907