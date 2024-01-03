Корниенко Семён Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорниенко Семён Данилов

Корниенко Семён Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Корниенко Данила Марков

Мать: Корниенко Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
10.02.1871

Дочь: (Корниенко) Агафья Семенова

Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
20.02.1875

Дочь: (Корниенко) Агафья Семенова Младшая

Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
28.04.1878

Сын: Корниенко Яков Семенов

Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
26.04.1880

Дочь: (Корниенко) Александра Семенова

Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
15.06.1883

Сын: Корниенко Иван Семенов

Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
21.12.1885

Сын: Корниенко Петр Семенов

Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Корниенко Федор Семенов

Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.