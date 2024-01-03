Корниенко Семён Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Корниенко Данила Марков
Мать: Корниенко Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1871
Дочь: (Корниенко) Агафья Семенова
Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева
Рождение ребёнка
20.02.1875
Дочь: (Корниенко) Агафья Семенова Младшая
Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева
Рождение ребёнка
28.04.1878
Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева
Рождение ребёнка
26.04.1880
Дочь: (Корниенко) Александра Семенова
Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева
Рождение ребёнка
15.06.1883
Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева
Рождение ребёнка
21.12.1885
Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева
Рождение ребёнка
13.02.1887
Мать ребёнка: Корниенко Евфимия Алексеева
Смерть
Неизвестно