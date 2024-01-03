Корниенко Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Данилова

Отец ребёнка: Корниенко Данила Марков

Рождение ребёнка
1845

Сын: Корниенко Семён Данилов

Отец ребёнка: Корниенко Данила Марков

Рождение ребёнка
1848

Сын: Корниенко Илья Данилов

Отец ребёнка: Корниенко Данила Марков

Рождение ребёнка
1855

Сын: Корниенко Иван Данилов

Отец ребёнка: Корниенко Данила Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Данила Марков

Смерть
Неизвестно
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