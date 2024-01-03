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Корниенко Евфимия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Семён Данилов

Рождение ребёнка
10.02.1871

Дочь: (Корниенко) Агафья Семенова

Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов

Рождение ребёнка
20.02.1875

Дочь: (Корниенко) Агафья Семенова Младшая

Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов

Рождение ребёнка
28.04.1878

Сын: Корниенко Яков Семенов

Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов

Рождение ребёнка
26.04.1880

Дочь: (Корниенко) Александра Семенова

Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов

Рождение ребёнка
15.06.1883

Сын: Корниенко Иван Семенов

Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов

Рождение ребёнка
21.12.1885

Сын: Корниенко Петр Семенов

Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов

Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Корниенко Федор Семенов

Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов

Смерть
Неизвестно

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