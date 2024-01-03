Корниенко Евфимия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1871
Дочь: (Корниенко) Агафья Семенова
Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов
Рождение ребёнка
20.02.1875
Дочь: (Корниенко) Агафья Семенова Младшая
Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов
Рождение ребёнка
28.04.1878
Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов
Рождение ребёнка
26.04.1880
Дочь: (Корниенко) Александра Семенова
Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов
Рождение ребёнка
15.06.1883
Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов
Рождение ребёнка
21.12.1885
Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов
Рождение ребёнка
13.02.1887
Отец ребёнка: Корниенко Семён Данилов
Смерть
Неизвестно