Некрасова Анна Карпова 1688 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Карпова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1688

Дата смерти

21.12.1757

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Яков Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Некрасов Гаврила Яковлев

Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Некрасов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Дочь: (Некрасова) Ефимья Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Некрасов Леон Яковлев

Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.12.1757

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