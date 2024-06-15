Некрасова Анна Карпова
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смерти21.12.1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1716
Дочь: (Некрасова) Ефимья Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев
Смерть
21.12.1757