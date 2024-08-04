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Маликов Фёдор Семёнович

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Место рождения

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.12.1912

Дата смерти

24.02.1978

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912

Отец: Маликов Семён Арефьевич

Мать: Маликова Анна Дмитриевна

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликова (Степанова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Григорьева (Маликова) Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Маликова (Степанова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маликова (Степанова) Анастасия Ивановна

Чкаловский, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маликова (Степанова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маликова (Степанова) Анастасия Ивановна

Смерть
24.02.1978
Чкаловский, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

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