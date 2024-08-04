Маликов Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения18.12.1912
Дата смерти24.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912
Отец: Маликов Семён Арефьевич
Мать: Маликова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Григорьева (Маликова) Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Маликова (Степанова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
12.10.1948
Рождение ребёнка
02.11.1950
Смерть
24.02.1978