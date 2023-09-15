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Маликов Семён Арефьевич

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Место рождения

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

С 1885 по 1895

Дата смерти

С 1930 по 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1885 по 1895

Отец: Маликов Арефий

Мать: не указана

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Маликова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.12.1912

Сын: Маликов Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Маликова Анна Дмитриевна

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1914 по 1917
Участник первой мировой войны
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Люкшина Клавдия Семёновна

Мать ребёнка: Маликова Анна Дмитриевна

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.10.1922

Сын: Маликов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Маликова Анна Дмитриевна

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Раскулачивание
С 1930 по 1940
Заглядино
Смерть
С 1930 по 1940
Троицкое
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