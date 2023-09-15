Маликов Семён Арефьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1885 по 1895
Дата смертиС 1930 по 1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1885 по 1895
Отец: Маликов Арефий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1911
Жена: Маликова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.12.1912
Мать ребёнка: Маликова Анна Дмитриевна
Военная служба
С 1914 по 1917
Участник первой мировой войны
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Люкшина Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Маликова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.10.1922
Мать ребёнка: Маликова Анна Дмитриевна
Раскулачивание
С 1930 по 1940
Заглядино
Смерть
С 1930 по 1940
Троицкое