Тереньтьев Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тереньтьев Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тереньтьев Пётр

Мать: Тереньтьева Феня

Смерть
1976
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