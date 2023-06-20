Тереньтьева Феня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тереньтьева Феня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1923

Дочь: Гусарова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Тереньтьев Пётр

Рождение ребёнка
14.02.1938

Дочь: Ковальчук Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Тереньтьев Пётр

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тереньтьев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Тереньтьев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тереньтьев ?

Отец ребёнка: Тереньтьев Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тереньтьев Пётр

Смерть
Неизвестно
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