Тереньтьева Феня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1923
Дочь: Гусарова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Тереньтьев Пётр
Рождение ребёнка
14.02.1938
Дочь: Ковальчук Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Тереньтьев Пётр
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тереньтьев Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Тереньтьев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тереньтьев ?
Отец ребёнка: Тереньтьев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тереньтьев Пётр
Смерть
Неизвестно