Тереньтьев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1923
Дочь: Гусарова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Тереньтьева Феня
Рождение ребёнка
14.02.1938
Дочь: Ковальчук Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Тереньтьева Феня
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тереньтьев Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Тереньтьева Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тереньтьев ?
Мать ребёнка: Тереньтьева Феня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тереньтьева Феня
Смерть
Неизвестно