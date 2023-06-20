Тереньтьев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТереньтьев Пётр

Тереньтьев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1923

Дочь: Гусарова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Тереньтьева Феня

Рождение ребёнка
14.02.1938

Дочь: Ковальчук Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Тереньтьева Феня

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тереньтьев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Тереньтьева Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тереньтьев ?

Мать ребёнка: Тереньтьева Феня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тереньтьева Феня

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close