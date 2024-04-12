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- Михаил Моисеевич

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

26.06.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: - Моисей Силанович

Мать: - Дарья Афанасьевна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
26.06.1902 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянин, после 1-го брака в 23 года (от чахотки)
Похороны
28.06.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.147-148 (Умершие №-19м)
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