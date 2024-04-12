- Михаил Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смерти26.06.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: - Моисей Силанович
Мать: - Дарья Афанасьевна
Смерть
26.06.1902 ст.
Крестьянин, после 1-го брака в 23 года (от чахотки)
Похороны
28.06.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.147-148 (Умершие №-19м)