Плотников Иоан (Иван) Никифорович
Место рожденияRepublic of Karelia Russia
Дата рождения1805
Дата смертиОколо 1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Плотников Никифор
Republic of Karelia Russia
Рождение ребёнка
1827
Сын: Плотников Николай Иванович
Мать ребёнка: Плотникова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Плотников Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Плотникова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Плотникова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Плотникова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Плотникова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Плотников Никанор Иванович
Мать ребёнка: Плотникова Евфимия Дмитриевна
Republic of Karelia Russia
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Около 1846