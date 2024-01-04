Плотников Иоан (Иван) Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Иоан (Иван) Никифорович

Место рождения

Republic of Karelia Russia

Дата рождения

1805

Дата смерти

Около 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Плотников Никифор

Мать: не указана

Republic of Karelia Russia
Рождение ребёнка
1827

Сын: Плотников Николай Иванович

Мать ребёнка: Плотникова Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Плотников Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Плотникова Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Плотников Яков Иванович

Мать ребёнка: Плотникова Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Плотникова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Плотникова Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Плотников Никанор Иванович

Мать ребёнка: Плотникова Евфимия Дмитриевна

Republic of Karelia Russia
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Около 1846
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