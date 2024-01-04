Плотникова (Дмитриева) Евфимия Дмитриевна
Место рождения186000 Olonets, Republic of Karelia Russia
Дата рождения1805
Дата смерти1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
186000 Olonets, Republic of Karelia Russia
Рождение ребёнка
1827
Сын: Плотников Николай Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иоан (Иван) Никифорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Плотников Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Плотников Иоан (Иван) Никифорович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Плотников Иоан (Иван) Никифорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Плотникова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Плотников Иоан (Иван) Никифорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Плотников Никанор Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иоан (Иван) Никифорович
Republic of Karelia Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1846
186000 Olonets, Republic of Karelia Russia