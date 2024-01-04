Плотникова (Дмитриева) Евфимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова (Дмитриева) Евфимия Дмитриевна

Плотникова (Дмитриева) Евфимия Дмитриевна

Место рождения

186000 Olonets, Republic of Karelia Russia

Дата рождения

1805

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

186000 Olonets, Republic of Karelia Russia
Рождение ребёнка
1827

Сын: Плотников Николай Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иоан (Иван) Никифорович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Плотников Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Плотников Иоан (Иван) Никифорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Плотников Яков Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иоан (Иван) Никифорович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Плотникова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Плотников Иоан (Иван) Никифорович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Плотников Никанор Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иоан (Иван) Никифорович

Republic of Karelia Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1846
186000 Olonets, Republic of Karelia Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close