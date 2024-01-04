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Плотников Василий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Плотников Иоан (Иван) Никифорович

Мать: Плотникова Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.07.1854

Сын: Плотников Аполлоний Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова Авдотья Ефимовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Плотников Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова Авдотья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туманова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Плотникова Авдотья Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1901
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