Плотников Василий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
05.07.1854
Сын: Плотников Аполлоний Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Плотников Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туманова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Плотникова Авдотья Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1901