Казакова Прасковья Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Прасковья Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

06.05.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Казаков Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Семёнович

Смерть
06.05.1906

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