Казакова Прасковья Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти06.05.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Казаков Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Семёнович
Смерть
06.05.1906