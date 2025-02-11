Ушмоткина Прасковья Петровна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Ушмоткина Прасковья Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1854, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Петр ГордеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Ушмоткин Матвей Степанович1859 г.р.
Дети
Ушмоткин Григорий Матвеевич19.11.1880 г.р.
Ушмоткин Иван Матвеевич1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Петр Гордеевич

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
16.01.1878

Муж: Ушмоткин Матвей Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.11.1880

Сын: Ушмоткин Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Ушмоткин Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ушмоткин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ушмоткин Матвей Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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