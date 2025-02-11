Ушмоткина Прасковья Петровна
женский, родилась 1854, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецПетр ГордеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Ушмоткин Матвей Степанович1859 г.р.
Дети
Ушмоткин Григорий Матвеевич19.11.1880 г.р.
Ушмоткин Иван Матвеевич1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Петр Гордеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1878
Рождение ребёнка
19.11.1880
Сын: Ушмоткин Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Ушмоткин Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Ушмоткин Матвей Степанович
Смерть
Неизвестно