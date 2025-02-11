Петр Гордеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Петр Гордеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Ушмоткина Прасковья Петровна1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ушмоткина Прасковья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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