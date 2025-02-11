Ушмоткин Григорий Матвеевич 19.11.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Ушмоткин Григорий Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.11.1880

умер Неизвестно

Отец
Ушмоткин Матвей Степанович1859 г.р.
Мать
Ушмоткина Прасковья Петровна1854 г.р.
Супруги
Ушмоткина Фёкла Фёдоровна1880 г.р.
Дети
Ушмоткин Василий Григорьевич1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1880

Отец: Ушмоткин Матвей Степанович

Мать: Ушмоткина Прасковья Петровна

Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Ушмоткина Фёкла Фёдоровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ушмоткин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ушмоткина Фёкла Фёдоровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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