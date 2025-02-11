Ушмоткин Григорий Матвеевич
мужской, родился 19.11.1880
умер Неизвестно
ОтецУшмоткин Матвей Степанович1859 г.р.
МатьУшмоткина Прасковья Петровна1854 г.р.
Супруги
Ушмоткина Фёкла Фёдоровна1880 г.р.
Дети
Ушмоткин Василий Григорьевич1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1880
Бракосочетание
10.11.1899
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ушмоткин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ушмоткина Фёкла Фёдоровна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно