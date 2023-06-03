Евсей (Евсигней) Филатов(Филиппов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Филат Зотов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Наумова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Илья Евсигнеев
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Филипп Евсигнеев
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Арина Евсигнеева
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Василий Евсигнеев
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Николай Евсигнеев
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Авдотья Евсигнеева
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лев Евсигнеев
Мать ребёнка: Анна Наумова
Смерть
Неизвестно