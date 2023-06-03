Евсей (Евсигней) Филатов(Филиппов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсей (Евсигней) Филатов(Филиппов)

Место рождения

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1778 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Филат Зотов

Мать: не указана

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Наумова

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Илья Евсигнеев

Мать ребёнка: Анна Наумова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Филипп Евсигнеев

Мать ребёнка: Анна Наумова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Арина Евсигнеева

Мать ребёнка: Анна Наумова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Василий Евсигнеев

Мать ребёнка: Анна Наумова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Николай Евсигнеев

Мать ребёнка: Анна Наумова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Авдотья Евсигнеева

Мать ребёнка: Анна Наумова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лев Евсигнеев

Мать ребёнка: Анна Наумова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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