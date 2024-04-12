Анна Наумова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Илья Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Филипп Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Арина Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Василий Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Николай Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Авдотья Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лев Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно