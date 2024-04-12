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Анна Наумова

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1778 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Илья Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Филипп Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Арина Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Василий Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Николай Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Авдотья Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лев Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсей Филатов(Филиппов)

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Филатов(Филиппов)

Смерть
Неизвестно
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