Семанова Анна Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семанова Анна Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семанов Харлампий Филиппович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Семанова Агафья Харлампиевна

Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Семанов Осип Харлампиевич

Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Семанова Фекла Харлампиевна

Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Семанов Дмитрий Харлампиевич

Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Семанова Евфимия Харлампиевна

Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Туркова (Семанова) Евдокия Харлампиевна

Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1745
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Книга переписи крестьян Емецкого округа | Во дворе крестьянин Харлампий Филипов сын Семанов 69 лет Жена ево Анна Елизарова дочь 45 лет У них дети Стефан 32 лет Иосиф 26 лет Дочери Фекла 23... Показать все
Смерть
Неизвестно
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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