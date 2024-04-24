Семанова Анна Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Семанова Агафья Харлампиевна
Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Семанов Осип Харлампиевич
Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Семанова Фекла Харлампиевна
Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Семанов Дмитрий Харлампиевич
Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Семанова Евфимия Харлампиевна
Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Туркова (Семанова) Евдокия Харлампиевна
Отец ребёнка: Семанов Харлампий Филиппович
Место жительства
1745
Вид учета: Книга переписи крестьян Емецкого округа | Во дворе крестьянин Харлампий Филипов сын Семанов 69 лет Жена ево Анна Елизарова дочь 45 лет У них дети Стефан 32 лет Иосиф 26 лет Дочери Фекла 23... Показать все
Смерть
Неизвестно